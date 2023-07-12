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«Бенфика» отклонила предложение «МЮ» по Гонсалу Рамушу. Частью сделки мог стать Теллес

«Бенфика» отклонила предложение «МЮ» по Гонсалу Рамушу. Частью сделки мог стать Теллес
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Португальская «Бенфика» отклонила предложение английского «Манчестер Юнайтед» по трансферу 22-летнего нападающего Гонсалу Рамуша. В сделку, помимо денежной компенсации, «красные дьяволы» хотели включить переход в лиссабонский клуб бразильского защитника Алекса Теллеса, сообщает Caught Offside.

Рамуш провёл результативный сезон-2022/2023, забив 22 мяча и отдав 10 голевых передач в 47 матчах за «Бенфику». Также форвард выходил на поле в четырёх матчах сборной Португалии на чемпионате мира — 2022, оформив хет-трик в игре 1/8 финала со Швейцарией (6:1).

Пока неясно, будет ли «Манчестер Юнайтед» делать ещё одно предложение «Бенфике» по Рамушу, однако сообщается, что Теллес, которого манкунианцы намеревались включить в сделку, предпочёл бы вариант с продолжением карьеры в «Порту». Также интерес к 30-летнему защитнику проявляют бразильские клубы.

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