Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» объявила о подписании обладателя Кубка Америки — 2015 Анхело Энрикеса

«Балтика» объявила о подписании обладателя Кубка Америки — 2015 Анхело Энрикеса
Аудио-версия:
Комментарии

Калининградская «Балтика» объявила о подписании контракта с нападающим Анхело Энрикесом, выигрывавшим Кубок Америки — 2015 со сборной Чили.

Последней командой 29-летнего форварда была польская «Медзь» (Легница). Энрикес присоединился к «Балтике» на правах свободного агента. Контракт с калининградцами подписан на два года.

С 2012 по 2015 год права на нападающего принадлежали «Манчестер Юнайтед», однако он ни разу не вышел на поле в составе основной команды. На его счету семь матчей за молодёжную команду «красных дьяволов».

Во время аренды в «Уиган» Энрикес вместе с командой выиграл Кубок Англии в сезоне-2012/2013.

Больше всего игр нападающий провёл за загребское «Динамо», вместе с которым дважды становился чемпионом Хорватии и дважды выигрывал Кубок страны.

За сборную Чили Энрикес провёл 14 матчей и забил два мяча.

Материалы по теме
Кузяев осуществил мечту, в которую верил только он. Как же за него радостно
Кузяев осуществил мечту, в которую верил только он. Как же за него радостно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023