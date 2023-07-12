«Балтика» объявила о подписании обладателя Кубка Америки — 2015 Анхело Энрикеса

Калининградская «Балтика» объявила о подписании контракта с нападающим Анхело Энрикесом, выигрывавшим Кубок Америки — 2015 со сборной Чили.
Последней командой 29-летнего форварда была польская «Медзь» (Легница). Энрикес присоединился к «Балтике» на правах свободного агента. Контракт с калининградцами подписан на два года.
С 2012 по 2015 год права на нападающего принадлежали «Манчестер Юнайтед», однако он ни разу не вышел на поле в составе основной команды. На его счету семь матчей за молодёжную команду «красных дьяволов».
Во время аренды в «Уиган» Энрикес вместе с командой выиграл Кубок Англии в сезоне-2012/2013.
Больше всего игр нападающий провёл за загребское «Динамо», вместе с которым дважды становился чемпионом Хорватии и дважды выигрывал Кубок страны.
За сборную Чили Энрикес провёл 14 матчей и забил два мяча.
- 12 июля 2023
-
14:40
-
14:36
-
14:29
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:01
-
14:00
-
13:50
-
13:36
-
13:30
-
13:28
-
13:20
-
13:10
-
13:10
-
12:43
-
12:38
-
12:36
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:11
-
12:03
-
11:54
-
11:53
-
11:47
-
11:46
-
11:44
-
11:39
-
11:37
-
11:28
-
11:24
-
11:19
-
11:19