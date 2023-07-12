«Балтика» объявила о подписании обладателя Кубка Америки — 2015 Анхело Энрикеса

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Калининградская «Балтика» объявила о подписании контракта с нападающим Анхело Энрикесом, выигрывавшим Кубок Америки — 2015 со сборной Чили.

Последней командой 29-летнего форварда была польская «Медзь» (Легница). Энрикес присоединился к «Балтике» на правах свободного агента. Контракт с калининградцами подписан на два года.

С 2012 по 2015 год права на нападающего принадлежали «Манчестер Юнайтед», однако он ни разу не вышел на поле в составе основной команды. На его счету семь матчей за молодёжную команду «красных дьяволов».

Во время аренды в «Уиган» Энрикес вместе с командой выиграл Кубок Англии в сезоне-2012/2013.

Больше всего игр нападающий провёл за загребское «Динамо», вместе с которым дважды становился чемпионом Хорватии и дважды выигрывал Кубок страны.

За сборную Чили Энрикес провёл 14 матчей и забил два мяча.