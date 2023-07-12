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Далер Кузяев перешёл в «Гавр», который вернулся в Лигу 1, что нужно знать о новом клубе, подробности, мнение

Кузяев осуществил мечту, в которую верил только он. Как же за него радостно
Дмитрий Зимин
Далер Кузяев перешёл в «Гавр»
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Резкий разворот в Европу, когда в РПЛ всё давно выиграно. Далер подписал контракт с французским «Гавром».

Круто, когда в 30 лет не перестаёшь мечтать. Особенно если всю карьеру проиграл в России, получая огромные деньги. Казалось, подпиши последний крупный контракт, постепенно свались на скамейку, а потом делай, что хочешь. Закончишь легендой с идеальной репутацией, и никто не осудит. Но Кузяев – другой. Теперь до 2025-го у него контракт с «Гавром» – клубом элитного французского дивизиона. Вы тоже удивлены?

Помните же – в 2020-м у Кузяев уже пытался уехать. «Валенсия», «Фрайбург», «Сампдория». Потом – его фамилия на футболке «Локо», а итог – новый контракт с «Зенитом». У многих точно сложилось внутреннее убеждение: история раскручивалась, чтобы выбить из петербургского клуба выгодный контракт. Но те, кто не верил в амбиции Далера, ошибались.

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Иногда мечты приходится корректировать. Даже если не уходит класс, всегда добавляются сопутствующие факторы. Желания Кузяева летом 2023-го – это клуб с Лигой чемпионов. Или хотя бы еврокубками. Была куча слухов о «Ференцвароше» (туда звал Черчесов), о Турции (туда — все местные сомнительные инсайдеры), даже о «Тулузе» с гарантированной Лигой Европы. И никак не получалось. А вот с «Гавром» вышло. Хотя у клуба не просто нет еврокубков – они вообще не играли в элите больше 10 лет. И только-только возвращаются. Первая задача – не слететь вниз вновь. Под это будет подбираться состав.

Вообще, «Гавр» – один из старейших клубов Франции. Их достоинство – приличная академия. А ещё серые схемы. Например, среди выпускников – Погба, Диарра, Бумсонг, Н'Зогбия. Но уходили многие из них при странных обстоятельствах. Так, что пришлось включаться УЕФА, исследуя правомерность сделок. Более прозрачно клуб стал работать в последние 10 лет, когда к управлению пришли американские структуры. Открылся новый стадион почти на 30 тысяч мест (со стороны немного напоминает «Газпром-Арену»), реконструирована тренировочная база. В общем, есть все условия для того, чтобы иметь нормальную для подобного проекта бизнес-модель – развитие, продажа и безбедное существование.

Стадион «Гавра»

Стадион «Гавра»

Фото: stadeoceane.com

Уверен – Кузяеву будет сверхтяжело. Достаточно посмотреть на состав – Далер пока самый дорогой. Немалая часть остальных игроков (опять же пока) – наследники французского духа из Африки. Совсем другой мир, правила и порядки в раздевалке. Интеллигентность и природное воспитание Далера вряд ли будут оценены. В таких клубах легионеры обычно выживают благодаря духу. Но сам Далер точно понимал, куда шёл.

Естественно, «Гавр» будет меняться. Уже говорят об усилении – присматриваются к Модесту и Сидибе. Возможно, даже поменяется стиль – в прошлом сезоне команда играла скорее от обороны — 19 пропущенных мячей в Лиге 2 и всего 46 забитых – девятый показатель в чемпионате. В Лиге 1 будет немного странно 90 минут сидеть в защите и надеяться на один голевой момент. В таком случае «Гавр» быстро снесут. И отправят обратно на перезагрузку. А этого точно не хочет руководство – амбиции приличные. Пусть и при умеренных тратах.

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Далер выбрал сложный путь. Кажется, даже из условного «Ференцвароша» подняться в приличный клуб топ-5 было бы проще. На игроков «Гавра» старше 20 смотрят не так внимательно как на молодёжь. С другой стороны, в этом клубе он наверняка в момент получит статус лидера. Главный тренер лично участвовал в видеоконференциях и выражал заинтересованность. Логично. Релевантного опыта игры на высоком уровне там нет почти ни у кого. А дальше всё будет зависеть от самого Кузяева – уже за полгода можно сыграть так, что тебя заберёт клуб из условной пятёрки.

Ещё это подписание точно даёт российским футболистам сигнал: Европа не закрыта, пусть ваши агенты и говорят вам обратное. И если есть мечта, не надо лететь переподписывать контракт с вашим клубом. Всегда можно уйти. Да, может, не в топ-клуб, но в топовую лигу. У Кузяева получилось в 30. А чем хуже вы?

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