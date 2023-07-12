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В правление РПЛ вошли Бабаев, Алаев, Чебан, Пивоваров и ещё три человека

В правление РПЛ вошли Бабаев, Алаев, Чебан, Пивоваров и ещё три человека
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги на своём официальном сайте объявила об избрании правления Российской Премьер-Лиги. Это коллегиальный орган для регулирования оперативной деятельности и подготовки предложений общему собранию.

В него вошли:

Президент РПЛ Александр Алаев;
Исполнительный директор лиги Сергей Чебан;
Вице-президент и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров;
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев;
Президент «Урала» Григорий Иванов;
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров;
Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов.

Также общее собрание утвердило Избирательный регламент РПЛ. Правлению РПЛ поручено разработать оптимальную модель распределения доходов и расходов между клубами РПЛ – с учётом возможного введения дополнительных критериев активности команд в сезонах-2024/2025 и далее.

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