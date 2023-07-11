Эти футболисты до сих пор на контрактах с клубами РПЛ, но вы могли о них забыть

С тех пор как ФИФА разрешила футболистам РПЛ приостанавливать контракты, прошло почти полтора года. Многие из тех, кто не хотел играть в России, уже решили вопросы с клубами. Либо разорвали контракт, либо выкупили. Но есть и такие, кто до сих пор находится в подвешенном состоянии. Хотя некоторых вы могли забыть. Кто-то вне РПЛ уже несколько лет и не собирается возвращаться, кто-то, наоборот, одумался и неожиданно посчитал лигу привлекательной.

ЦСКА: Бистрович возвращается спустя 2,5 года, Шкурин — в Польше, Сигурдссон не думает о России

Хорват Бистрович в ЦСКА с начала 2018 года. Клуб верил в таланта, поэтому сумма отступных после подписания составила € 20 млн – огромные деньги. Но расчёт на выгодную перепродажу пока не оправдался. Просто потому, что даже в ЦСКА он не стал лидером и звездой. Самый успешный сезон Бистровича – 2019/2020, когда он сыграл в 28 матчах РПЛ, пусть и зачастую выходил на замену. Потом потерял место в составе и зимой 2021-го укатил в первую аренду. После ещё полгода в России и снова аренда, в Турцию. Когда УЕФА разрешил приостанавливать контракты, парень бегал за «Фатих Карагюмрюк». А летом 2022-го уже не вернулся. Но вряд ли это было желание только игрока – скорее Федотов не мог гарантировать ему места в составе. Ещё две аренды, и вот уже лето 2023-го. Агент футболиста говорит, что Кристиян хочет обратно в ЦСКА. Но одновременно не исключает вариант с… новой арендой. Контракт с красно-синими — до 2025 года. А прописанную в нём сумму отступных так никто и не предложил.

Кристиян Бистрович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Илья Шкурин перешёл в ЦСКА в январе 2020-го в статусе одного из главных талантов Беларуси. Уже позже все узнали, что сам футболист не очень-то хотел в Россию. Да и уровень он не особо тянул. Итог: 13 матчей в РПЛ и три гола. Точно не самый успешный трансфер в истории. Летом 2021-го Шкурин уехал в аренду в киевское «Динамо». В феврале 2022-го, после начала вооружённого конфликта, экстренно вернулся. Но в ЦСКА оставаться не захотел. Приостановил контракт и перешёл в польский «Ракув». Потом год в Израиле. Летом 2023-го уже вряд ли кто-то рассчитывал, что Шкурин вернётся. Недавно ЦСКА подтвердил уход форварда в польскую «Сталь». Правда, непонятно, речь о приостановке контракта или об официальной аренде. Контракт Ильи с московским клубом действует до лета 2024 года.

Илья Шкурин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сигурдссон – ещё одна история долгих аренд. Он уехал из России летом 2021-го, когда на год его забрала «Венеция». Через год исландец приостановил контракт и перешёл в шведский «Норрчёпинг». Недавно – новая приостановка и подписание соглашения с «Блэкберном». Вероятно, следующим летом он покинет ЦСКА свободным агентом.

«Ростов»: клуб хочет денег за Хаджикадунича, Альмквист поехал в Италию, что будет с Хасимото?

Защитник Деннис Хаджикадунич приостановил контракт с «Ростовом» в марте 2022-го. Игрок погнал в «Мальмё», откуда в 2018-м и перешёл в донской клуб. В Швеции он выступал до декабря, а потом подписался с «Мальоркой», где за полгода всего восемь раз вышел на поле. Недавно агент футболиста заявил, что Деннис не собирается возвращаться в Россию, но одновременно не хочет вновь уходить по приостановке. Сторона игрока хочет полноценный трансфер, но многие клубы не могут перевести деньги из-за санкций. Так что, видимо, проблема не решится. Transfermarkt сообщил, что Хаджикадунич вновь приостановил соглашение и перешёл в «Гамбург». Контракт боснийца с российским клубом действует до лета 2026-го. Судя по всему, история с арендами продолжится.

Деннис Хаджикадунич Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

29-летний японец Хасимото вообще собирался учить русский язык. Недоучил. В марте 2022-го он приостановил соглашение и поехал на родину – в «Виссел Кобе», став одноклубником Иньесты. Но там полузащитник провёл всего несколько месяцев и перешёл в испанскую «Уэску». Сейчас будущее игрока непонятно: в Россию его точно не тянет, а информации о новом контракте в Испании нет. Вероятно, японец ищет возможность приостановки соглашения. Последнюю, ведь соглашение с «Ростовом» истекает следующим летом.

Кэнто Хасимото Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Нападающий Альмквист запомнился высоченными прыжками и тем, что в марте уехал из «Ростова». Без всякого желания вернуться. Сначала на несколько месяцев в «Утрехт», но там не прижился. Потом на год в польскую Погонь. Там уже получилось лучше – 27 матчей и 5+6 по статистике. О трансфере по понятным причинам речи не шло – клуб точно не стал бы платить деньги в Россию. Так что рассчитывать можно было лишь на новую приостановку. Так и случилось. Ближайший год нападающий проведёт в «Лечче».

«Локомотив»: Едвай может остаться в ОАЭ, Мампасси вернётся обратно?

Тин Едвай никуда не уехал в феврале–марте 2022-го. Продолжил отрабатывать контракт, несмотря на внешние обстоятельства. Остался даже летом, ведь предыдущий тренерский штаб реально в него верил. Всё изменилось с приходом Галактионова и заманчивым предложением из ОАЭ. В «Аль-Айн» он ушёл на правах платной аренды с опцией выкупа. Сейчас его будущее непонятно. Босс «Локо» Нагорный сообщил, что, скорее всего, Едвай и Керк не вернутся. В то же время непонятно, в каком статусе будет оформлен новый уход – аренда, приостановка или продажа.

Мампасси не успел стать звездой РПЛ. Хотя прежние руководители «Локо» верили в его огромный потенциал. Видимо, новый тренерский штаб оптимизма предшественников не разделял. С февраля этого года Мампасси в аренде в «Антальяспоре». Сыграл 0 матчей. Так что летом, судя по всему, вернётся обратно.

Тин Едвай и Марк Мампасси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Шапи вернулся в «Краснодар», Бальбуэна не реализовал себя в Бразилии

Последний год Магомед-Шапи Сулейманов провёл в Израиле. «Хапоэль» из Беэр-Шевы арендовал игрока, и всё шло к выкупу. Сообщалось, что клуб готов потратить чуть меньше € 1 млн на трансфер, но игрок должен пойти на понижение зарплаты. Всё закончилось возвращением нападающего в Краснодар. Сейчас он работает с родной командой и готовится к сезону. Новых слухов о возможном уходе пока нет.

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Фабиан Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо» летом 2022-го. И на год укатил в Бразилию, где выступал за «Коринтианс». Объективно не пошло. Бóльшую часть времени парагваец проводил на скамейке. Так что возвращение в Москву стало логичным шагом. Он уже начал тренировки и наверняка поможет команде в новом сезоне.