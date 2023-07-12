Президент РПЛ сообщил о желании провести Зимний кубок с зарубежными командами

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что организация хочет провести Зимний кубок с участием зарубежных команд.
«Обсуждали это с представителями клубов. Благодарны партнёрам компании Winline за все совместные инициативы. Очень хочется, чтобы Кубок состоялся. Наша задача — сделать его более представительным. Если в прошлом году было четыре команды, то сейчас хотелось бы, чтобы было больше.
В прошлом году турнир готовился за два месяца, что явно недостаточно для подготовки такого уровня. В этом году мы поставили для себя цель, чтобы до конца лета определиться с составом участников. Во все клубы направлены предложения принять участие в этом турнире. Многие уже откликнулись.
Идеальной видится картина, когда будут присутствовать иностранные клубы. Мы ориентируемся на восемь команд, в том числе и зарубежных. Но с учётом того, что клубы планируют свои зимние мероприятия уже в августе-сентябре, соответственно, логично будет, если к осенней части мы определимся с составом участников. Надеюсь, будут международные представители», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
- 12 июля 2023
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