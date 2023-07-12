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Алаев рассказал, какие KPI могут ввести при распределении доходов между клубами РПЛ

Алаев рассказал, какие KPI могут ввести при распределении доходов между клубами РПЛ
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о системе, которую могут ввести в турнире для распределения доходов.

«Мы как администрация лиги предложили рассмотреть клубам 3 KPI. Первое — посещаемость домашних матчей. Второе — работа клубов в диджитал. Нам важно стимулировать развитие клубов, которые активно ведут работу с аудиторией. Третье — выход на поле молодых футболистов. Это может помочь развитию молодёжи. Это предложение лиги. Теперь клубы и правление спокойно проанализируют и примут решения», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Победу в прошлом сезоне чемпионата России одержал «Зенит». Для клуба этот успех стал пятым подряд. Серебряные медали завоевал ЦСКА.

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