Александр Мостовой: респект Далеру Кузяеву за то, что уезжает из малины на завод

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».
«Удивлён переходу Кузяева в «Гавр». Уезжать из тепличных условий, где ты можешь из года в год становиться чемпионом и хорошо зарабатывать… Респект Далеру за то, что уезжает из малины на завод.
Но на примерах других ребят тут далеко ходить не надо. Есть Азмун, который уехал и сел на лавку. Азмун в более сильном клубе, где конкуренция? Согласен, но чемпионат Франции очень сложный. Я там играл три года, поэтому знаю, о чём говорю. Там в команде человек 15 — темнокожие. У нас люди не выходили из зала, бесконечно качались. А темнокожих я никогда не видел в зале. Только на тренировке, когда ты играешь с ними в корпус, отлетаешь на три метра. Французский чемпионат очень сложный. Там не будет просто», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 12 июля 2023
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