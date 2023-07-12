«Зенит» хочет получить от «Фламенго» € 17–18 млн за Клаудиньо

Первое предложение «Фламенго» по трансферу Клаудиньо было отклонено «Зенитом», поскольку бразильский клуб предложил € 15 млн плюс бонусы, тогда как сине-бело-голубые просят € 17–18 млн. Об этом сообщает O Dia.

«Зенит» намерен компенсировать всю сумму, которую они заплатили за игрока «Брагантино» в 2021 году. В то же время «Фламенго» жаждет сбить цену. Как отмечают бразильские журналисты, «рубро-негрос» параллельно ведут переговоры с «Ривер-Плейт» о переходе де ла Круса и уже разрабатывают запасной план, если не получится договориться с одним из клубов.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года из «Ред Булл Брагантино». В российской команде бразилец стал автором 15 голов и 17 результативных передач в 61 матче. В составе клуба Клаудиньо выиграл два чемпионата России и Суперкубок страны.