Во «Фламенго» высказались о переговорах с «Зенитом» по переходу Клаудиньо
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Вице-президент «Фламенго» Маркос Браза прокомментировал переговоры с «Зенитом» по поводу перехода полузащитника Клаудиньо.
«Его травма? Такая же история была с Айртоном. Когда происходит что-то подобное, медицинский департамент «Фламенго» удваивает своё внимание. Возможное повреждение Клаудиньо нас не беспокоит.
К сожалению, в переговорах нет ни намёка на сближение сторон в финансовых и прочих вопросах», — приводит слова Браза Bolavip.
Ранее сообщалось, что «Фламенго» сделал первое предложение «Зениту» по 26-летнему Клаудиньо в размере € 15 млн. В российском клубе оно было отклонено, так как именно такая сумма была заплачена за его переход из «РБ Брагантино» летом 2021 года.
Малком, Клаудиньо и Мантуан посетили зоопарк в Дубае. Видеоролик:
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