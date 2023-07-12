Гладилин: «Кадис» — не показатель, что Бонгонда хороший игрок. «Спартаку» нужен защитник

Бывший футболист Валерий Гладилин оценил переход нападающего Тео Бонгонда в «Спартак» и поделился мнением, какая позиция в составе красно-белых требует усиления.
«Бонгонда играл в «Кадисе» — команда второй десятки чемпионата Испании. Но это не показатель, что он хороший игрок, потому что перед этой командой не ставились большие задачи. Трудно говорить о его потенциале — Абаскалю и Эшуорту виднее. Я сомневаюсь, что «Спартаку» нужно было усиление в линию атаки, потому что на эти позиции хороших футболистов больше, чем нужно. Конкуренция будет очень серьёзная. «Спартаку» нужнее центральный защитник: например, Санчес из «Тоттенхэма». Сейчас центральная линия обороны — самая слабая позиция в клубе», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 12 июля 2023
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