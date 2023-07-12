Ари — о Сёмине: он как папа, очень опытный мужик. Лучший тренер в моей карьере

Бывший игрок «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари высказался о лучшем тренере за всю свою карьеру.
«Лучший тренер, с которым я работал? Да блин, это очевидно — Юрий Палыч Сёмин! Это очень хороший специалист. Он лучший в таких аспектах, как, например, замотивировать футболиста, даёт каждому игроку свободу во время игры и тренировок.
Палыч — он как папа, очень опытный мужик. Постоянно общался с нами, спрашивал нас. Да, у него много требований, но Сёмин именно тот тренер, кто может выстроить систему в клубе. Удивлён, почему он сейчас не работает», — приводит слова Ари Sport24.
Последним местом работы Сёмина был «Ростов», который он возглавлял в августе–сентябре 2021 года. Под руководством Юрия Павловича Ари становился чемпионом России и завоёвывал Кубок страны.
- 12 июля 2023
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