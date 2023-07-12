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Стартовала квалификация Лиги конференций: «Дюделанж» одолел ирландцев из «Сент-Патрикса»

Стартовала квалификация Лиги конференций: «Дюделанж» одолел ирландцев из «Сент-Патрикса»
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Состоялись первые матчи квалификации Лиги конференций сезона-2023/2024.

«Дюделанж» из Люксембурга принимал дома ирландский «Сент-Патрикс» (Дублин) и одержал победу со счётом 2:1. В составе хозяев отличились Оге-Сьетсе ван Линген и Якюро Румер. В компенсированное время Марк Дойл отквитал один гол.

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
12 июля 2023, среда. 20:30 МСК
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
Окончен
2 : 1
Сент-Патрикс
Дублин, Ирландия
1:0 van Lingen – 24'   2:0 Румер – 61'   2:1 Дойл – 90+3'

«Б-36» из Торсхавна (Фарерские острова) сыграл вничью с эстонским «Пайде». Соперники обошлись без голов – 0:0.

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
12 июля 2023, среда. 21:00 МСК
Б-36 Торсхавн
Торсхавн, Фарерские острова
Окончен
0 : 0
Пайде
Пайде, Эстония

Остальные матчи раунда состоятся завтра, 13 июля.

Напомним, действующим обладателем трофея является английский «Вест Хэм». В решающем матче сезона-2022/2023, который проходил на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия), команда Дэвида Мойеса переиграла итальянскую «Фиорентину» со счётом 2:1. Победный гол на 90-й минуте провёл Джаррод Боуэн.

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