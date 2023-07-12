Защитник «Оренбурга» Гойкович: решение Сычевого уйти было не самым правильным

Футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович прокомментировал переход нападающего Владимира Писарского (в прошлом — Сычевой) перейти в «Крылья Советов» зимой прошлого года.

«Мы играли с ним полтора-два года. Когда он пришёл из «Иртыша», на тренировках сразу было видно, что игрок хороший, просто ему нужно чуть удачи, чтобы начать много забивать. В первом сезоне в ФНЛ он забил только пять-шесть голов, а в Премьер-Лиге его прорвало. Но вся команда забивала много, и после ухода во второй части сезона тоже, уже без Сычевого.

Мне Владимир нравится как игрок, как человек, никогда не было с ним проблем. Его переход стал для меня сюрпризом. Узнал во время зимнего перерыва, был в отпуске, читал новости — и вижу, что Сычевой уходит в Самару. Был уверен на сто процентов, что он отправится в «Зенит» или одну из четырёх московских команд. Удивился такому выбору, но я не спрашивал у него, почему он выбрал «Крылья». Может, Самара дала лучшую зарплату. Но выглядит сейчас так, что это решение было не самым правильным», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».