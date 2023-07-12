Ренато Гойкович: не думал о приостановке контракта. Если хотел бы, сделал бы это сразу

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, что не помышлял о приостановке контракта с российским клубом.
«Если бы я хотел остановить контракт, я сделал бы это сразу. Такая возможность была, я мог уйти бесплатно. Но у меня есть уважение к «Оренбургу», к директору, к тренеру, к городу, к людям, которые брали меня в клуб и дали возможность показать свои качества. И я не мог просто взять и сказать им — я ухожу. Эти люди в происходящем точно не виноваты. Как отношусь к тем, кто остановил контракты?
Тут тяжело говорить, испугались они или что-то ещё. Каждый человек думает за себя, думает о своей семье. Кто-то боится и не хочет находиться в стране, полагая, что с ним может что-то случиться. Тем более есть возможность уехать в Европу. Конечно, были и те, кто говорил мне — почему ты остался, почему не разрываешь контракт. Но это моё решение. Здесь всё индивидуально», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».
- 12 июля 2023
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