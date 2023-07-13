Лионель Месси ответил на вопрос, когда он завершит карьеру в сборной Аргентины

Нападающий Лионель Месси ответил на вопрос, когда он завершит карьеру в национальной команде Аргентины.
«Честно говоря, я не знаю, когда завершу карьеру в сборной. Я думаю, что это произойдёт, когда должно произойти. После того как вы недавно всего добились, остаётся только наслаждаться. Бог скажет, когда этот момент наступит. По логике вещей, в силу моего возраста, я уверен, что это будет скоро. Но я не знаю точно, когда будет подходящее время. Я думаю о повседневном, наслаждаясь всем прекрасным. Нам пришлось пережить очень тяжёлые времена в сборной. Нам посчастливилось стать чемпионами мира и Кубка Америки. Пришло время наслаждаться», — приводит слова Месси Goal со ссылкой на TV Publica.
Напомним, Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира по футболу 2022 года.
Лионель Месси снялся в сериале:
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