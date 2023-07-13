Тульский «Арсенал» пополнился воспитанником «Краснодара»

Тульский «Арсенал» подписал контракт с 20-летним голкипером Никитой Кокаревым, сообщает официальный сайт клуба. В сезоне-2022/2023 он выступал на правах аренды за волгоградский «Ротор» во Второй лиге и Кубке России. В общей сложности провёл 16 матчей, из которых шесть отыграл на ноль и пропустил 15 голов.

Кокарев является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2021/2022 он провёл 13 матчей в Первой лиге за «Краснодар-2», в которых пропустил 16 мячей.

В прошлом сезоне «Арсенал» занял 13-е место в Первой лиге, набрав 41 очко в 34 матчах. В стартовом матче нового сезона туляки примут дома «Ленинградец» 16 июля.

Новый сезон в Первой лиге начнётся 15 июля матчем московского «Торпедо» и махачкалинского «Динамо».