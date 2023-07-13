Тульский «Арсенал» пополнился воспитанником «Краснодара»
Поделиться
Тульский «Арсенал» подписал контракт с 20-летним голкипером Никитой Кокаревым, сообщает официальный сайт клуба. В сезоне-2022/2023 он выступал на правах аренды за волгоградский «Ротор» во Второй лиге и Кубке России. В общей сложности провёл 16 матчей, из которых шесть отыграл на ноль и пропустил 15 голов.
Кокарев является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2021/2022 он провёл 13 матчей в Первой лиге за «Краснодар-2», в которых пропустил 16 мячей.
В прошлом сезоне «Арсенал» занял 13-е место в Первой лиге, набрав 41 очко в 34 матчах. В стартовом матче нового сезона туляки примут дома «Ленинградец» 16 июля.
Новый сезон в Первой лиге начнётся 15 июля матчем московского «Торпедо» и махачкалинского «Динамо».
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июля 2023
-
04:28
-
04:15
-
03:47
-
03:39
-
03:24
-
03:19
-
02:43
-
02:40
-
02:01
-
01:50
-
01:38
-
01:37
-
01:16
-
00:52
-
00:49
-
00:48
-
00:38
-
00:37
-
00:35
-
00:22
-
00:15
-
00:15
-
00:01
- 12 июля 2023
-
23:59
-
23:48
-
23:46
-
23:43
-
23:42
-
23:34
-
23:23
-
23:22
-
23:21
-
23:02
-
22:59
-
22:54
Партнерский контент