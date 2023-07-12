У тульского «Арсенал» возник конфликт с пресс-службой «Зоркого»

Тульский «Арсенал» угрожал не выйти на второй тайм контрольного спарринга с «Зорким» из Красногорска, если представители соперника не удалят из соцсетей фотографии с матча, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Пресс-служба «Зоркого» выразила недоумение запретом снимать игру, однако ранее клубы договорились провести встречу именно в закрытом режиме. Обычно «режим секретности» применяется клубом, когда необходимо посмотреть потенциальных новичков, имена которых нельзя разглашать.
Следует добавить, что работа пресс-службы самого «Арсенала» подвергается критике со стороны болельщиков команды. Сообщается, что в командных сообществах в соцсетях много недовольных слабым освещением товарищеских матчей.
Тульский «Арсенал» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко.
- 12 июля 2023
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