У тульского «Арсенал» возник конфликт с пресс-службой «Зоркого»

Тульский «Арсенал» угрожал не выйти на второй тайм контрольного спарринга с «Зорким» из Красногорска, если представители соперника не удалят из соцсетей фотографии с матча, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Пресс-служба «Зоркого» выразила недоумение запретом снимать игру, однако ранее клубы договорились провести встречу именно в закрытом режиме. Обычно «режим секретности» применяется клубом, когда необходимо посмотреть потенциальных новичков, имена которых нельзя разглашать.

Следует добавить, что работа пресс-службы самого «Арсенала» подвергается критике со стороны болельщиков команды. Сообщается, что в командных сообществах в соцсетях много недовольных слабым освещением товарищеских матчей.

Тульский «Арсенал» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко.