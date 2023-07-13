Погребняк поддержал переход Кузяева в «Гавр»

Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Павел Погребняк заявил, что его приятно удивил переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр». 30 летний хавбек перебрался во французский клуб на правах свободного агента. Соглашение с россиянином рассчитано до 2025 года.
«Переход Кузяева в «Гавр» довольно удивителен. Меня это приятно удивило. Я всегда выступал за то, чтобы российские игроки уезжали, тем более, когда речь касается чемпионата из топ 5 лиг. Да, команда не самого сильного уровня, но он всё равно красавчик. Это шаг вперед, неважно, что ему 30 лет. Полностью поддерживаю, красавец.
Каждая личность индивидуальна. У кого то финансовая потребность на первом плане, у кого то спортивная. Кузяев выбрал второй вариант, здесь все зависит от человека», — приводит слова Погребняка «Матч ТВ».
Кузяев с 2017 года выступал за «Зенит», также он играл за грозненский «Терек», нижнекамский «Нефтехимик». На его счету 46 матчей и два мяча за сборную России.
«Гавр» по итогам сезона 2022/2023 вышел в высший дивизион чемпионата Франции.
Презентация Далера Кузяева в «Гавре»:
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