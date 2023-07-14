Бородюк: Тедеско поступил непорядочно, когда говорил о России

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк объяснил, почему ему не понравились высказывания экс‑тренера «Спартака» Доменико Тедеско после отъезда России.
«Не понимаю, что он хотел сказать этими словами? Пропиариться в Германии? Он работал в России, получал хорошие деньги, его хвалили здесь. А он поступил как непрофессионал и непорядочный человек. У Тедеско нет личностного стержня. Был бы он сильный человек, сказал бы: «Слушайте, я работал в России, в «Спартаке». Ко мне прекрасно относились, все для меня там делали. Мое высказывание будет некорректным». Думаю, его бы все поняли. И болельщики, и руководство», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».
Напомним, после отъезда из России, комментируя бан от УЕФА, Доменико Тедеско сказал: «Одобряю это решение. Хорошо и важно, что это было сделано». Со «Спартаком» немецкий тренер выиграл серебряные медали РПЛ.
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