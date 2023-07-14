Бородюк: если бы Абаскаль с «Химками» стал третьим, тогда бы мы его назвали супертренером

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Абаскаль дал неплохой результат? Так а в какой клуб он приехал? Если бы приехал в «Химки», например, и стал третьим, тогда бы мы сказали: «Вот это супертренер!» Но он приехал в «Спартак». Который был на десятом месте? Но это всё равно «Спартак». Посмотрите, какой бюджет у клуба, какие традиции, стадион, инфраструктура. Всё это — на высочайшем уровне. Вопросы по приглашениям (тренеров‑иностранцев. — Прим. «Чемпионата») надо задавать руководителям», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

Абаскаль был назначен главным тренером «Спартака» в июне 2022 года. В феврале 2023‑го он продлил контракт до лета 2025 года. В первый сезон испанец завоевал бронзовые медали чемпионата России со «Спартаком». Первый матч нового сезона красно-белые проведут с «Оренбургом» 23 июня дома.