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Стало известно, на какие шаги пойдёт руководство «Фламенго» ради подписания Клаудиньо

Стало известно, на какие шаги пойдёт руководство «Фламенго» ради подписания Клаудиньо
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Нападающий «Зенита» Клаудиньо по-прежнему входит в сферу интересов «Фламенго». Руководство бразильского клуба готово вылететь в Россию, чтобы поговорить с представителями «Зенита» лично, а также откажется от подписания Вендела, чтобы не помешать отношениям с российским клубом в плане переговоров с Клаудиньо. Об этом сообщает O Dia.

По сведениям источника, личная встреча с руководством «Зенита» в России должна вывести переговоры на новый уровень и положительно сказаться на их завершении. Во «Фламенго» знают, что переговоры в любом случае будут сложными и могут затянуться до конца трансферного окна.

Ранее появилась информация, что «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» о покупке Клаудиньо за € 15 млн. В клубе рассчитывают на бразильца в новом сезоне.

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