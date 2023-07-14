Стало известно, на какие шаги пойдёт руководство «Фламенго» ради подписания Клаудиньо

Нападающий «Зенита» Клаудиньо по-прежнему входит в сферу интересов «Фламенго». Руководство бразильского клуба готово вылететь в Россию, чтобы поговорить с представителями «Зенита» лично, а также откажется от подписания Вендела, чтобы не помешать отношениям с российским клубом в плане переговоров с Клаудиньо. Об этом сообщает O Dia.

По сведениям источника, личная встреча с руководством «Зенита» в России должна вывести переговоры на новый уровень и положительно сказаться на их завершении. Во «Фламенго» знают, что переговоры в любом случае будут сложными и могут затянуться до конца трансферного окна.

Ранее появилась информация, что «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» о покупке Клаудиньо за € 15 млн. В клубе рассчитывают на бразильца в новом сезоне.