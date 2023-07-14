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«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» за Клаудиньо в размере € 15 млн — O Dia

«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» за Клаудиньо в размере € 15 млн — O Dia
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо, входящий в сферу интересов «Фламенго», не будет продан бразильской команде за € 15 млн. Именно такая сумма была предложена за переход 26-летнего футболиста. Об этом сообщает O Dia.

Сообщалось, что эту сумму «Фламенго» намерен выплатить траншами за пять лет, а Клаудиньо уже договорился о личном контракте с бразильским клубом. Бразилец, получивший российский паспорт, желает продолжить карьеру именно во «Фламенго».

В «Зените» же дали понять, что Клаудиньо не продаётся и то, что в клубе рассчитывают на одного из своих лидеров в предстоящем сезоне. Уже завтра, 15 июля, он начнётся для команды матчем за Суперкубок России с ЦСКА. Если «Зенит» выиграет трофей, то станет самым титулованным клубом в этом турнире.

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