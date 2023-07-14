Стали известны детали возможного перехода Клаудиньо из «Зенита» во «Фламенго»

«Зенит» получил первое официальное предложение от «Фламенго» по трансферу полузащитника Клаудиньо, сообщает Ge.globo.

По данным источника «Фламенго» предложил за Клаудиньо € 15 млн, которые планируют выплатить за пять лет.

Сейчас «Зенит» оценивает условия, которые предложил бразильский клуб.

Также отмечается, что близкие к Клаудиньо люди утверждают, что игрок настойчиво и ежедневно говорит о своем желании выступать за «Фламенго». Между клубом и игроком уже есть договоренность о контракте, действующем до 2027 года.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года из «Ред Булл Брагантино». В российской команде бразилец стал автором 15 голов и 17 результативных передач в 61 матче. В составе клуба Клаудиньо выиграл два чемпионата России и Суперкубок страны.