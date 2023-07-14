«Фламенго» придётся скорректировать предложение, если клуб хочет подписать Клаудиньо
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«Фламенго», продолжающий переговоры по покупке нападающего «Зенита» Клаудиньо, должен будет скорректировать своё первое предложение по трансферу 26-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Хулио Мигель Нето в «Твиттере».
По сведениям источника, это касается не только суммы оплаты, но и порядка её выплаты. Ранее сообщалось, что «Фламенго» предложил за Клаудиньо € 15 млн, которые готов платить следующие пять лет траншами по € 1,5 млн. Клуб хочет выкупить 100% прав на бразильского футболиста. «Зенит» это предложение не устроило, оно было отклонено. Примерно в эту же сумму российскому клубу обошёлся выкуп Клаудиньо два года назад, поэтому «Зенит» хочет получить от «Фламенго» улучшенное предложение.
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