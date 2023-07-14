В «Фейеноорде» подтвердили интерес к Арсену Захаряну
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В пресс-службе нидерландского «Фейеноорда» подтвердили информацию, что клуб интересуется полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном, отметив, что переговоры о возможном трансфере футболиста пока не начинались.
«В среду были новости об Арсене Захаряне в «Фейеноорде». Да, наш клуб следит за ним, но не начал никаких переговоров. На данный момент других новостей об этом футболисте у нас нет», — приводит заявление пресс-службы «Фейеноорда» Sport24.
Напомним, об интересе к Захаряну со стороны «Фейеноорда» сообщило нидерландское СМИ 1908.nl. Сообщалось, что клуб может сделать «Динамо» предложение в размере € 8 млн за 20-летнего полузащитника, чей контракт с российской командой рассчитан до лета 2024 года.
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