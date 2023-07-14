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Карасёв: Соболев мне сказал: «Серёга, всё нормально!», а через 7–8 минут показал жест Роше

Карасёв: Соболев мне сказал: «Серёга, всё нормально!», а через 7–8 минут показал жест Роше
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Судья Сергей Карасёв рассказал об общении с нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым во время матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1), в котором форвард красно-белых получил прямую красную карточку за оскорбительный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши.

«Пытался ли я успокоить Соболева? Это не попало в трансляцию, но семью-восемью минутами ранее был фол на Роше, и Соболев подбежал, чтобы что-то ему сказать. Я сразу отвёл его в сторону, мы нормально поговорили. Я попросил просто играть в футбол и пообещал, что во всём остальном разберусь. Соболев ответил: «Серега, я всё понял. Всё нормально!» Буквально через семь-восемь минут случился эпизод с удалением», — приводит слова Карасёва «Спорт-экспресс».

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