Главный тренер «Гавра» рассказал, как будет использовать Далера Кузяева на поле
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Главный тренер французского «Гавра» Лука Элснер рассказал о роли, которую подготовил для новичка команды российского полузащитника Далера Кузяева.
«Роль Далера Кузяева на поле? Об этом уже очень точно сказал наш спортивный директор. Кузяеву нужно пространство, чтобы демонстрировать свои навыки в атаке, а также он способен хорошо работать в оборонительной фазе, так что он действительно хорошо подходил нашим критериям. У него есть умение вбегать в штрафную с мячом, чего нам не хватало в прошлом сезоне. Также он обладает способностью сохранять хладнокровие в решающих моментах матчей. В конце концов, нашей задачей является интеграция игроков на поле и в раздевалке», — сказал Элснер в видео на официальном YouTube-канале «Гавра».
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