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Тренер «Гавра» ответил на вопрос, будет ли учить русский язык после перехода Кузяева

Тренер «Гавра» ответил на вопрос, будет ли учить русский язык после перехода Кузяева
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Главный тренер французского «Гавра» Лука Элснер ответил на вопрос, начал ли он учить русский язык после перехода в команду российского полузащитника Далера Кузяева. Словенский специалист отметил, что знание нескольких славянских языков поможет ему в общении с россиянином.

«Начал ли я учить русский? Я говорю на нескольких славянских языках, которые, возможно, имеют некоторые общие черты с русским, и я думаю, что мы достаточно хорошо поймём друг друга. В конце концов, Далер хорошо знает английский, так что мы справимся. Но когда речь о футболе – есть только один язык», — сказал Элснер в видео, опубликованном на YouTube-канале «Гавра».

30-летний Кузяев подписал контракт с «Гавром» на два года. В новый клуб полузащитник перешёл на правах свободного агента.

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