Министр спорта РФ — о матче Россия — Иран: границы открыты. Всегда рады друзьям

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал проведение товарищеского матча между женской российской национальной командой и сборной Ирана.

«Мы всегда говорим, что в спорте наши границы открыты — со всеми дружим и рады гостям. Будь то наши коллеги из Китая или друзья из Ирана. Очень важно, что та атмосфера гостеприимства, которая всегда сопутствует проведению товарищеских или официальных соревнований на территории России, сохраняется. Казань — яркий тому пример. Символично, что этот матч проводится в десятилетие Универсиады 2013 года. Традиции и наследие Универсиады живут, продолжают работать на укрепление имиджа России как великой спортивной державы. Несмотря на все сложности санкционного периода, мы продолжаем укреплять нашу национальную систему. Всегда рады друзьям, которые приезжают», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.