Россия — Иран: Наталья Машина забила четвёртый гол в матче

В эти минуты в товарищеском матче встречаются женские сборные России и Ирана. Команды играют на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. Россия ведёт в счёте – 4:0.
На 84-й минуте дальним диагональным ударом Наталья Машина сделала счёт 4:0 в пользу россиянок.
Напомним, первый мяч был забит на 28-й минуте матча. Автором гола стала Алсу Абдуллина. Далее на 37-й минуте мяч в ворота иранской сборной отправила Анна Беломытцева с 11-метровой отметки. Уже через пять минут преимущество увеличила Валерия Бизенкова.
В рамках сбора команда проведёт два товарищеских матча с Ираном. Первый пройдёт на Центральном стадионе в Казани 14 июля, а второй – в Новогорске 18 июля.
Напомним, эта очная встреча является первой в истории этих женских сборных. Россиянки впервые за два года играют дома. Также женская сборная России впервые играет в Казани.
- 14 июля 2023
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