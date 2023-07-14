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Россия — Иран: Наталья Машина забила четвёртый гол в матче

Россия — Иран: Наталья Машина забила четвёртый гол в матче
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В эти минуты в товарищеском матче встречаются женские сборные России и Ирана. Команды играют на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. Россия ведёт в счёте – 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
14 июля 2023, пятница. 15:30 МСК
Россия (ж)
Окончен
4 : 0
Иран (ж)
1:0 Абдуллина – 28'   2:0 Беломытцева – 37'   3:0 Бизенкова – 42'   4:0 Машина – 83'

На 84-й минуте дальним диагональным ударом Наталья Машина сделала счёт 4:0 в пользу россиянок.

Напомним, первый мяч был забит на 28-й минуте матча. Автором гола стала Алсу Абдуллина. Далее на 37-й минуте мяч в ворота иранской сборной отправила Анна Беломытцева с 11-метровой отметки. Уже через пять минут преимущество увеличила Валерия Бизенкова.

В рамках сбора команда проведёт два товарищеских матча с Ираном. Первый пройдёт на Центральном стадионе в Казани 14 июля, а второй – в Новогорске 18 июля.

Напомним, эта очная встреча является первой в истории этих женских сборных. Россиянки впервые за два года играют дома. Также женская сборная России впервые играет в Казани.

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