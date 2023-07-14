Московское «Динамо» близко к подписанию хавбека сборной Мексики и «Пачуки» Луиса Чавеса

Московское «Динамо» провело первый раунд переговоров с мексиканской «Пачукой» о трансфере полузащитника Луиса Чавеса. Процесс движется в правильном направлении, хотя о закрытии сделки говорить ещё рано, сообщает Super Deportivo.

Игрок сборной Мексики ранее заявлял о желании перебраться в Европу, и месяц назад президент «Пачуки» Хесус Мартинес Патиньо заявил, что клуб поможет игроку достичь своей цели.

В среду, 12 июля, Чавес забил эффектный гол в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ с командой Ямайки и помог сборной Мексики выйти в финал турнира. Добавим, что гол Луиса в ворота Саудовской Аравии на чемпионате мира – 2022 в Катаре вошёл в число претендентов на звание лучшего гола первенства планеты.

В Мексике, помимо «Пачуки», Чавес также выступал за «Тихуану», с которой побеждал в Апертуре-2022.