Московское «Динамо» близко к подписанию хавбека сборной Мексики и «Пачуки» Луиса Чавеса

Московское «Динамо» провело первый раунд переговоров с мексиканской «Пачукой» о трансфере полузащитника Луиса Чавеса. Процесс движется в правильном направлении, хотя о закрытии сделки говорить ещё рано, сообщает Super Deportivo.
Игрок сборной Мексики ранее заявлял о желании перебраться в Европу, и месяц назад президент «Пачуки» Хесус Мартинес Патиньо заявил, что клуб поможет игроку достичь своей цели.
В среду, 12 июля, Чавес забил эффектный гол в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ с командой Ямайки и помог сборной Мексики выйти в финал турнира. Добавим, что гол Луиса в ворота Саудовской Аравии на чемпионате мира – 2022 в Катаре вошёл в число претендентов на звание лучшего гола первенства планеты.
В Мексике, помимо «Пачуки», Чавес также выступал за «Тихуану», с которой побеждал в Апертуре-2022.
- 14 июля 2023
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