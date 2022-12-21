Голы Ришарлисона, Мбаппе и Неймара — претенденты на звание лучшего мяча ЧМ-2022

Официальный сайт ФИФА назвал претендентов на звание лучшего гола прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре.
На ЧМ-2022 32 сборные забили 172 гола. Это рекорд турнира – больше, чем в 1998 и 2014 году (по 171 мячу).
В десятку номинантов вошли: Салем Аль-Давсари (Саудовская Аравия, гол Аргентине в 1-м туре), Ришарлисон (Бразилия, гол Сербии в 1-м туре; гол Южной Корее в 1/8 финала), Коди Гакпо (Нидерланды, гол Эквадору во 2-м туре), Энцо Фернандес (Аргентина, гол Мексике во 2-м туре), Венсан Абубакар (Камерун, гол Сербии во 2-м туре), Луис Чавес (Мексика, гол Саудовской Аравии в 3-м туре), Килиан Мбаппе (Франция, гол Польше в 1/8 финала), Пэк Сын Хо (Южная Корея, гол Бразилии в 1/8 финала) и Неймар (Бразилия, гол Хорватии в 1/4 финала).
Отметим, что голосование продлится до пятницы.
Рекорды финала ЧМ-2022:
- 21 декабря 2022
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