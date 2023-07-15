Сергей Юран оценил предсезонную подготовку «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран подвёл итоги предсезонной подготовки. Вчера, 14 июля, нижегородцы завершили сборы двумя контрольными матчами с московским «Динамо» — 0:1 и 3:4.

«Мы провели два сбора. Выполнили всё, что было запланировано. Я поблагодарил футболистов за серьёзное отношение к делу. Каждый из парней понимает: как подготовишься, такую игру и покажешь в чемпионате. Как я уже говорил, на первом сборе был сделан акцент на физическую подготовку. Ну а на втором было много тактических занятий. Вообще, мы остались очень довольны сбором, который проходил в Московской области.

Понятно, что команда обновилась, и шероховатости в игре будут. Вот и сегодня (14 июля. — Прим. «Чемпионата») были ошибки при оборонительных действиях. Мы их разберём. Зато по движению можно сказать, что команда процентов на 80-85 готова к сезону. К матчам с «Динамо» мы специально не подводили ребят, работали по своей программе. Рад, что у игроков не сводило мышцы, что не было травм. Это, считаю, показатель. А сейчас после двух выходных дней проведем недельный цикл, в течение которого мы будем планомерно готовиться к стартовому домашнему матчу с «Зенитом», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари Нижний Новгород».