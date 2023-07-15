Главный тренер «Динамо» Личка высказался о победах в контрольных матчах с «Пари НН»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал две победы в контрольных матчах с «Пари Нижний Новгород». Вчера, 14 июля, динамовцы выиграли — 1:0 и 4:3.

«Всегда очень приятно, когда команда побеждает. Мы провели две игры с тяжёлым соперником. В обеих встречах мы показали хорошую игру в первые 60 минут. В концовках же мы начинали терять мяч после двух-трёх передач, и приходилось бегать туда-сюда. Нам надо играть более дисциплинированно и ответственно с мячом.

Почему первые таймы команда провела намного сильнее, чем вторые? Понятно, что минуте к 60-й организм уже подустаёт, плюс я в это время делал четыре замены одновременно, что всегда сказывается на игре. Важно, что никто не травмировался. Уверен, что с Муми Нгамалё всё будет хорошо. Теперь главное – хорошо подготовиться к игре с «Краснодаром» и выйти на неё с позитивным настроем», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».