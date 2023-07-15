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Агент Фернандеса назвал фейком информацию о лишнем весе у игрока

Агент Фернандеса назвал фейком информацию о лишнем весе у игрока
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Футбольный агент Жорже Машаду опроверг информацию о лишнем весе у защитника Марио Фернандеса. Он заявил, что это просто смешно.

В пятницу, 14 июля, в СМИ появилась информация, что презентация футболиста в «Зените» откладывается из-за того, что у футболиста лишний вес.

«Информация про лишний вес — фейк, просто смеюсь над этим, ха-ха-ха», — приводит слова Машаду «РБ Спорт».

Фернандес близок к переходу в «Зенит» и уже прошёл медосмотр в клубе. Стороны ещё согласовывают последние детали контракта. В этом году Фернандес сыграл пять матчей за бразильский «Интернасьонал».

В субботу, 15 июля, «Зенит» проведёт матч за Суперкубок России с ЦСКА. Встреча состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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