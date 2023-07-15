«Зенит» хочет выручить € 18 млн за 80% прав на Клаудиньо — Нето

«Зенит» готов продать свои 80% на полузащитника Клаудиньо «Фламенго» за € 18 млн. Остальные 20% на 26-летнего футболиста принадлежат «РБ Брагантино». Об этом сообщает журналист Хулио Мигель Нето в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что представители «Фламенго» рассматривают вариант с прилётом в Россию, чтобы увеличить шанс на успешность переговоров. Однако в клубе сомневаются в выплате € 18 млн за 80% прав за игрока, сомневаясь, что Клаудиньо стоит подобных денег.

Клаудиньо стал игроком «Зенита» летом 2021 года, перейдя из «РБ Брагантино». По данным Transfermarkt, этот переход обошёлся российскому клубу в € 12 млн. За «Зенит» Клаудиньо провёл 61 матч, в которых забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.