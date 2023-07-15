Есипов: сразу стало понятно, что у Павлюченко большой потенциал, но ещё и детский характер

Экс-игрок «Ротора» Валерий Есипов рассказал о российском нападающем Романе Павлюченко, с которым играл в волгоградском клубе с 2000 по 2002 год.

«Рома — это вообще отдельная история. Он пришёл из Ставрополя мальчиком, но уже было видно, что с хорошей техникой, отличной игрой на втором этаже, поставленным ударом с двух ног. Сразу стало понятно, что у него большой потенциал, но характер был что ни на есть детский. Как говорится, палец в рот не засунешь, бывало, что цеплялись с ним.

Главное, что реализовал себя. Помню самый впечатляющий его гол: матч с «Сатурном», выиграли 1:0. Ромка тогда обыграл Эдика Мора и с угла штрафной в дальнюю крестовину положил мяч. Тогда он стал походить на того Павлюченко, которого мы вспоминаем по сей день.

Рома — прирождённый голеадор. Где мяч, там всегда и он. Перейдя в «Спартак», кстати, он всегда забивал «Ротору». В том числе и решающие мячи», — приводит слова Есипова «Матч ТВ».