Есипов: сразу стало понятно, что у Павлюченко большой потенциал, но ещё и детский характер

Экс-игрок «Ротора» Валерий Есипов рассказал о российском нападающем Романе Павлюченко, с которым играл в волгоградском клубе с 2000 по 2002 год.
«Рома — это вообще отдельная история. Он пришёл из Ставрополя мальчиком, но уже было видно, что с хорошей техникой, отличной игрой на втором этаже, поставленным ударом с двух ног. Сразу стало понятно, что у него большой потенциал, но характер был что ни на есть детский. Как говорится, палец в рот не засунешь, бывало, что цеплялись с ним.
Главное, что реализовал себя. Помню самый впечатляющий его гол: матч с «Сатурном», выиграли 1:0. Ромка тогда обыграл Эдика Мора и с угла штрафной в дальнюю крестовину положил мяч. Тогда он стал походить на того Павлюченко, которого мы вспоминаем по сей день.
Рома — прирождённый голеадор. Где мяч, там всегда и он. Перейдя в «Спартак», кстати, он всегда забивал «Ротору». В том числе и решающие мячи», — приводит слова Есипова «Матч ТВ».
- 15 июля 2023
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