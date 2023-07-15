Агент бразильского футболиста Цунами рассказал об интересе к игроку от «Краснодара»
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Футбольный агент Матеус Хавьер, представляющий интересы бразильского защитника болгарского «Левски» Цунами, рассказал, что к его клиенту проявляет интерес «Краснодар». Также представитель футболиста отметил, что его клиент мог бы точечно заменить по позиции ушедшего из краснодарского клуба Кристиана Рамиреса.
«Цунами провёл хороший сезон в «Левски», чем и привлёк внимание «Краснодара». Пока это только интерес, без конкретных предложений. К тому же «Краснодар» совсем недавно покинул Рамирес, Цунами мог бы точечно заменить его по позиции», — приводит слова Хавьера «Матч ТВ».
27‑летний Цунами в прошлом сезоне сыграл за «Левски» 38 игр во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
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