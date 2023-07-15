«Фламенго» предложил «Зениту» € 17,5 млн за 80% прав на Клаудиньо — журналист Шарп

«Фламенго» продолжает попытки подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Бразильский клуб предложил за 80% прав на футболиста € 17,5 млн и ещё € 1,7 млн «РБ Брагантино» за 20%. Об этом сообщает журналист Дэвид Шарп на своём YouTube-канале. Информацию о том, что «Зенит» владеет лишь 80% прав на Клаудиньо, распространяют бразильские источники.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» хоть и желает подписать Клаудиньо, не пойдёт на любые условия от «Зенита», как это делал «Коринтианс». Появлялась информация, что перейти во «Фламенго» 26-летний Клаудиньо хочет лично и уже согласовал с бразильским клубом условия контракта. Соглашение Клаудиньо с «Зенитом» рассчитано до лета 2027 года, он выступает за команду с 2021-го.