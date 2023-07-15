Видео: Семак разрешил Клаудиньо попробовать чак-чак в Казани

В социальных сетях появилось видео, на котором один из бразильских легионеров санкт-петербургского «Зенита», полузащитник Клаудиньо, с разрешения главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака пробует традиционное татарское блюдо чак-чак.

Вчера, 14 июля, «Зенит» прилетел в Казань, где уже сегодня, 15 июля, сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России. При приезде петербургской команды в отель игроков и тренеров встретили девушки в традиционной татарской одежде и угостили гостей города чак-чаком. Сам Семак и ряд других игроков также не стали отказываться от угощения.

Стартовый свисток в матче «Зенита» и ЦСКА прозвучит в 17:00 по московскому времени. Победитель станет абсолютным рекордсменом по количеству побед в играх за Суперкубок.