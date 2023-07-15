Федотов: я не помню Акинфеева в игре, ЦСКА должен был решать всё в основное время

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился эмоциями после матча за Суперкубок России, в котором его команда в серии пенальти проиграла «Зениту» (4:5; основное время — 0:0).

«Я очень горд своей командой. Только мы знаем, чего нам стоило насобирать [игроков] на стартовый состав. Команда показывала на поле очень зрелый и очень хороший футбол, и мы должны были решить всё в основное время. Наверное, не хватило точного паса и завершающего удара. Ну и надо отметить соперника и их игру в обороне, в частности Мишу Кержакова, который сделал несколько сейвов. Плюс было попадание в штангу. Где-то чуть не повезло, чуть не сложилось. Но мы сделали всё и даже больше. Сегодня был первый опыт у молодых ребят, которые вышли и показали себя с наилучшей стороны.

Что не получилось? Думаю, мы были очень надёжны. Помню два дальних удара в исполнении Малкома и Ду Кейроса, а больше вспомнить и нечего. Я не помню Игоря в игре. Просто очень обидно. Но думаю, что мы это быстренько переживём, залижем раны — и нужно двигаться дальше. Совсем скоро в путь, начало чемпионата не за горами», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».