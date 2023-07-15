«Зенит» четвёртый раз подряд выиграл Суперкубок России

Завершился матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Победу в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4).
Это уже четвёртая подряд победа сине-бело-голубых в Суперкубке страны. В 2020 году петербуржцы обыграли «Локомотив» со счётом 2:1, победный гол забил Магомед Оздоев. В 2021 «Зенит» также был сильнее железнодорожников — 3:0. Забитыми мячами в той игре отметились Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин. Прошлым летом петербуржцы в матче за Суперкубок разгромили «Спартак» (4:0) благодаря голам Ивана Сергеева, Малкома, Вендела и Матео Кассьерры.
Отдельно отметим, что благодаря победе над ЦСКА «Зенит» стал клубом, который больше всех завоёвывал Суперкубок России — восемь раз. Семь раз побеждали как раз армейцы.
- 15 июля 2023
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