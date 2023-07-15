Защитник «Зенита» Чистяков: я даже не знал, что Акинфеев был непобедим в серии пенальти

Росссийский защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о впечатлениях от победы над ЦСКА в матче Суперкубка России. Напомним, основное время завершилось вничью (0:0), сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4.
«Позитивные эмоции. Получился не такой матч, какой мы планировали. Немного не вкатились, потому что была короткая предсезонка. В конце довели до пенальти, где Миша нас выручил. Сейчас хорошее настроение
Я даже не знал, что Акинфеев был непобедим в серии пенальти. Сидело в голове только, что Миша сможет выручить, что он и доказал», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Это уже четвёртая победа подряд в Суперкубке страны для «Зенита». В 2020 и 2021 годах петербуржцы были сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.
- 15 июля 2023
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