Ду Кейрос, Коваленко и Гойло выиграли первый трофей в составе «Зенита»

Сегодня, 15 июля, состоялся матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Победу в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан.

Завоёванный кубок стал первым для новичков «Зенита»: полузащитники Ду Кейрос и Александр Коваленко, а также вратарь Никита Гойло впервые выиграли трофей в составе сине-бело-голубых.

Ду Кейрос появился в стартовом составе и провёл на поле 89 минут, после чего был заменён на Дмитрия Васильева. Коваленко и Гойло числились в заявке на матч, однако участия в игре не приняли.