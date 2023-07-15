Завершился матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Победу в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан.
После этого успеха «Зенит» стал самым титулованным клубом России. Сине-бело-голубые стали единоличными лидерами по количеству выигранных трофеев в российской истории.
В общей сложности «Зенит» завоевал 22 национальных трофея с 1992 года: девять чемпионств, четыре национальных Кубка, один Кубок Премьер-лиги и восемь Суперкубков России. На втором месте по этому показателю располагаются московские армейцы (21), на третьем — «Спартак» (15).
- 15 июля 2023
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