Чанов: вина нападающих, что ЦСКА не выиграл Суперкубок сегодня

Бывший вратарь и тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о поражении армейцев в матче Суперкубка России с «Зенитом», а также рассказал, кого им стоит приобрести. Напомним, основное время завершилось вничью (0:0), после чего сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4.

«ЦСКА мог выиграть в Суперкубке, но нет явного забивного нападающего, вина форвардов, что не выиграли сегодня. Имели преимущество, я приятно удивлён, ожидал худшего. У армейцев на неделю меньше отдыха было. Кержаков молодец в серии пенальти, Акинфеев тоже сделал своё дело, но игроки его не поддержали. Мне кажется, любой тренер вам скажет, что ЦСКА нужно усиление на каждую позицию, но полностью ответ мы получим после закрытия трансферного окна в сентябре. Требуется нападающий, в средней линии опорник хороший нужен, сзади игрок не помешает, там нет уверенности. Вполне возможно, что, когда кто-то уходит, у ЦСКА на прицеле есть, кого можно приобрести.

Я согласен с тем, что армейцы выглядели намного лучше питерцев, был готов к худшему варианту. Обе команды начали осторожно, боялись ошибаться. Команды сейчас будут набирать от игры к игре. Пока что игроки не готовы, нет тех скоростей, к которым мы привыкли», — приводит слова Чанова Metaratings.