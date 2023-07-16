«Нефтехимик» пополнился хавбеком «Краснодара»

Нижнекамский «Нефтехимик» пополнился 20-летним полузащитником Давидом Кокоевым, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек является воспитанником академии «Краснодара».
Кокоев выступал за юношеские сборные России. В прошлом сезоне провёл 28 матчей в Первой лиге за «Краснодар-2», в которых забил четыре гола. Также он сыграл два матча за основной состав «быков» в РПЛ в 2022 году.
Также «Нефтехимик» пополнился 20-летним нападающим Матвеем Першиным. Его прошлым клубом была петербургская «Звезда» из Второй лиги. Ранее он также выступал за вторую и молодёжную команды московского «Локомотива». Першин вызывался в юношеские сборные России U-15, U-16 и U-17.
В 1-м туре нового сезона Первой лиги «Нефтехимик» примет дома «Волгарь» 16 июля. Начало матча в 18:00 мск.
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