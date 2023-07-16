Ивич прокомментировал ничейный результат в заключительном контрольном матче «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о контрольном матче с «Сочи» (2:2).

«Результат мог быть и другим. У них было три-четыре момента, мы создали на три-четыре шанса больше. Но стоит признать, что мы были лучше в первом тайме, а они — во втором, поэтому результат по игре. Мы можем быть удовлетворены тем, как провели первые 45 минут, хотя и там у нас были некоторые проблемы. Но второй тайм был недостаточно хорош.

Это был последний контрольный матч. Нам нужно готовить себя к старту чемпионата, к первому официальному матчу, который предстоит уже через шесть дней. Надеюсь, мы получим нескольких новых футболистов, потому что прямо сейчас у нас всего 18 полевых игроков и три вратаря. За первые 40-45 дней нам предстоит 10 матчей, и я верю, что нас усилит появление новичков», — сказал Ивич в интервью клубной пресс-службе.