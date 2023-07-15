Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» и «Сочи» не выявили победителя в товарищеском матче

«Краснодар» и «Сочи» не выявили победителя в товарищеском матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 июля, на поле Академии ФК «Краснодар» состоялся товарищеский матч с участием «Краснодара» и «Сочи». Игра прошла в закрытом режиме. Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

После первого тайма «барсы» уступали со счётом 0:2. Сначала гол забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, а затем в свои ворота мяч отправил защитник «Сочи» Ванья Дркушич. Однако подопечным Дмитрия Хохлова удалось отыграться во втором тайме: отличились защитник Тимофей Маргасов и форвард Лука Джорджевич.

Для обеих команд это был последний товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки. В открывающей первый тур РПЛ встрече «Краснодар» в гостях сыграет с московским «Динамо», матч начнётся 21 июля в 19:00 мск. В своей первой официальной игре сезона «Сочи» дома встретится с новичком РПЛ, калининградской «Балтикой». Игра стартует 23 июля в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
15 июля 2023, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи, Россия
1:0 Сперцян – 33'   2:0 Дркушич – 40'   2:1 Маргасов – 62'   2:2 Джорджевич – 74'
Материалы по теме
«Оренбург» сыграл вничью с «Габалой» в последнем товарищеском матче перед стартом РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023