«Краснодар» и «Сочи» не выявили победителя в товарищеском матче

Сегодня, 15 июля, на поле Академии ФК «Краснодар» состоялся товарищеский матч с участием «Краснодара» и «Сочи». Игра прошла в закрытом режиме. Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.
После первого тайма «барсы» уступали со счётом 0:2. Сначала гол забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, а затем в свои ворота мяч отправил защитник «Сочи» Ванья Дркушич. Однако подопечным Дмитрия Хохлова удалось отыграться во втором тайме: отличились защитник Тимофей Маргасов и форвард Лука Джорджевич.
Для обеих команд это был последний товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки. В открывающей первый тур РПЛ встрече «Краснодар» в гостях сыграет с московским «Динамо», матч начнётся 21 июля в 19:00 мск. В своей первой официальной игре сезона «Сочи» дома встретится с новичком РПЛ, калининградской «Балтикой». Игра стартует 23 июля в 20:00 мск.
- 15 июля 2023
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